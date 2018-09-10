Володин анонсировал напряженную осеннюю сессию Госдумы

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Осенняя сессия нижней палаты парламента будет короткой, но напряженной, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Завтра у нас открывается осенняя сессия, она будет короткая, всего четыре месяца, но будет очень напряженно. Мы планируем реализовать в ходе осенней сессии законодательное обеспечение послания президента. Выполнили эту работу на 66% ранее, осталось немного: из 67 законов принято 44, 18 законопроектов находятся на рассмотрении Государственной думы, и пять законопроектов ожидаем от правительства", — заявил Володин журналистам.

По его словам, на заседании совета Госдумы депутаты обратили внимание коллег из правительства на необходимость "представить законодательные инициативы для рассмотрения".

Володин также назвал приоритетным рассмотрение проекта о бюджете на 2019 и следующие два года.

"Конечно, для нас открывающаяся сессия — это рассмотрение бюджета, причем бюджета не только на 2019 год, но и последующие два года. Этот закон предполагает реализацию майского указа президента, это решение, которого ждут люди, вопросы повышения качества здравоохранения, образования, решения вопросов повышения темпов развития экономики, в бюджете все это должно быть отражено", — отметил Володин.

По его словам, "нулевое чтение" проекта состоится до 1 октября.

"Конечно, нам сейчас уже необходимо приступать к рассмотрению законопроекта о бюджете с тем, чтобы к 1 октября, а именно этот срок определен как дата внесения правительством, нам было бы правильно в профильных комитетах рассмотреть бюджет в нулевом чтении", — отметил Володин.

Председатель Госдумы добавил, что одним из основных также будет блок проектов, касающихся совершенствования пенсионной системы.

"Мы планируем над этим большим пакетом законов работать все ближайшее время с тем, чтобы еще раз все взвесить, изучить, проанализировать и выйти на решение", — заявил парламентарий, добавив, что параллельно будут рассматриваться проекты законов, внесенные президентом.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые он озвучил 29 августа в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста. Эксперты заявляли, что предложенная президентом доработка пенсионного законопроекта усиливает его социальную направленность, вследствие чего критика в адрес документа значительно уменьшилась. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.