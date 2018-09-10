В ЕР пообещали не спешить с выводами после региональных выборов

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. "Единая Россия" не будет делать поспешных выводов по регионам, в которых она получила не самый лучший результат на региональных выборах, необходимо время для анализа, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Он добавил, что первоочерёдная задача — сформировать фракции, определиться с позицией руководителей фракции, со спикерами. "Сейчас пойдёт распределение комитетов, комиссий в региональных парламентах, поэтому это сейчас задача номер один", — отметил секретарь генсовета.
В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления. Второй тур должен пройти в четырех субъектах РФ.