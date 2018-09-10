Россия и Япония обсуждают вопрос перемещения жителей сопредельных регионов

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Россия и Япония продолжают обсуждать вопросы о свободном передвижении жителей сопредельных регионов, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
"Продолжаем обсуждать с японскими коллегами и вопросы о свободном передвижении жителей сопредельных регионов", — сказал Путин.
Абэ приехал в Россию с визитом, который приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.