Россия и Япония обсуждают вопрос перемещения жителей сопредельных регионов

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (слева) на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров во Владивостоке. 10 сентября 2018

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (слева) на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров во Владивостоке. 10 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Россия и Япония продолжают обсуждать вопросы о свободном передвижении жителей сопредельных регионов, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Продолжаем обсуждать с японскими коллегами и вопросы о свободном передвижении жителей сопредельных регионов", — сказал Путин.

Абэ приехал в Россию с визитом, который приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.