В ЕР рассказали о предложениях создать коалицию в Иркутском парламенте

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. "Единая Россия" по итогам голосования на региональных выборах в Иркутской области получает обращения от своих конкурентов с предложениями о создании коалиции, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на брифинге в партии.

"При этом в Иркутской области мы уже фиксируем обращения к нашей партии от других победителей с предложениями о взаимодействии и создании коалиции с нашей фракцией. Мы готовы работать со всеми конструктивными силами в регионе", — сказал Турчак.

Он добавил, что на выборах партия "столкнулась на выборах с мощным противодействием со стороны администрации региона, которую возглавляет губернатор-коммунист". В то же время, по одномандатным округам партия получила девять мандатов, как и у КПРФ, отметил Турчак. Он уточнил, что предложения о сотрудничестве поступают от самовыдвиженцев, которые победили по одномандатным округам, а также от представителей ЛДПР и "Гражданской платформы". "Диалог идет", — сказал Турчак.

В Приангарье 9 сентября прошли выборы депутатов Законодательного собрания третьего созыва. В региональный парламент избирали 45 депутатов: 22 — по одномандатным округам, 23 — по партийным спискам.

За КПРФ голоса отдали 33,9% избирателей, за ЕР – 27,8%, ЛДПР – 15,8%, за "Справедливую Россию" – 7%, за "Гражданскую платформу" – 4,7%, за КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости) – 4,8%, за партию "Родина" чуть больше одного процента.

В итоге по партийным спискам в заксобрание прошли: от КПРФ – 9 человек, от ЕР — 8, от ЛДПР – 4, от эсеров – 2. По одномандатным округам: от "Единой России" — 9, от КПРФ – 9, от "Гражданской платформы" – 3 и от "Справедливой России" – 1.