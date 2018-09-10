СК проверяет видео с вбросом бюллетеней на участке в Калмыкии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен – РИА Новости. Следователи Калмыкии организовали проверку по факту размещенного в интернете видеоролика со вбросом бюллетеней на одном из избирательных участков, сообщает СУСК России по Калмыкии.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что результаты голосования на выборах 9 сентября отменены на нескольких участках в четырех регионах, а также проверяется информация о вбросе на одном из участков в Калмыкии. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в понедельник на пресс-конференции показал зафиксированный на видео вброс бюллетеней и отметил, что речь идет о 81-м участке в республике Калмыкия.

"В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Калмыкии изучается видеозапись, размещенная в сети интернет, о вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков. По данному факту проводится процессуальная проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ", — говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Выборы депутатов Народного Хурала Калмыкии прошли в единый день голосования 9 сентября по пропорциональной системе. Избраны были 27 депутатов от трех партий. "Единая Россия" получит 21 мандат, КПРФ — четыре, "Справедливая Россия" — два. Явка на выборах составила 54,1%.