СК проверяет видео с вбросом бюллетеней на участке в Калмыкии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен – РИА Новости. Следователи Калмыкии организовали проверку по факту размещенного в интернете видеоролика со вбросом бюллетеней на одном из избирательных участков, сообщает СУСК России по Калмыкии.
"В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Калмыкии изучается видеозапись, размещенная в сети интернет, о вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков. По данному факту проводится процессуальная проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ", — говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Выборы депутатов Народного Хурала Калмыкии прошли в единый день голосования 9 сентября по пропорциональной системе. Избраны были 27 депутатов от трех партий. "Единая Россия" получит 21 мандат, КПРФ — четыре, "Справедливая Россия" — два. Явка на выборах составила 54,1%.