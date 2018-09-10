Эксперты рассказали, почему глава Хакасии не победил в первом туре выборов

КРАСНОЯРСК, 10 сен — РИА Новости. Второй тур голосования на выборах главы Хакасии, безусловно, стал сенсацией, но у него есть вполне реальные предпосылки — жители региона морально устали от бессменного руководства Виктора Зимина и таким образом выразили свой протест, считают эксперты.

На выборах в воскресенье действующий глава Хакасии Виктор Зимин ("Единая Россия") набрал 32,42% голосов, уступив более 10% кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, набравшему 44,81%.

"Результат, безусловно, выглядит сенсацией, однако у него были предпосылки. Главы, которые давно работают в регионе, нередко нарабатывают высокий антирейтинг, к которому прибавляется моральная усталость людей от несменяемости лидера", — считает сибирский политолог Александр Чернявский. По его мнению, в целом кампания Зимина производила "рваное" впечатление.

"Было много дорогостоящих политтехнологических фишек без общего идеологического знаменателя. Всем этим в полной мере воспользовалась КПРФ, которая при отсутствии на дистанции кандидата от ЛДПР смогла собрать большинство протестного электората под красные знамена. Думаю, Зимину во втором туре придется очень тяжело. Как правило, оппозиция выигрывает у кандидата от власти во втором туре", — сказал собеседник агентства.

Хакасский политолог, директор Агентства информационных сообщений Александр Бортников в свою очередь считает, что вышедший во второй тур вместе с действующим главой Зиминым кандидат от КПРФ Коновалов получил такой результат в силу обстоятельств.

"По своим личным, деловым и иным качествам, строго говоря, он (Коновалов — ред.) не должен был набрать такой результат… Здесь сработало не его личное достоинство, а просто на нем отыгралось протестное голосование. То есть голосовали не столько за конкретно этого молодого человека, а сколько общий негатив", — отметил Бортников.

Избирком Хакасии на заседании во вторник примет решение о проведении второго тура губернаторских выборов в регионе, их планируется провести 23 сентября, сообщил во время прямого включения в ЦИК глава избиркома республики Александр Чуманин. Он отметил, что в голосовании примут участие два кандидата, набравшие большинство голосов, если от них поступит соответствующее заявление об их согласии участвовать во втором туре.