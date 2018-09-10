Кумин намерен баллотироваться в Мосгордуму

Кандидат на пост мэра Москвы Вадим Кумин от КПРФ в единый день голосования на избирательном участке ГБОУ Школа №117 в Москве

Кандидат на пост мэра Москвы Вадим Кумин от КПРФ в единый день голосования на избирательном участке ГБОУ Школа №117 в Москве

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Вадим Кумин, занявший второе место на выборах мэра Москвы, намерен баллотироваться в столичный парламент на предстоящих в 2019 году выборах, а свой результат на выборах 9 сентября считает неплохим.

По данным Мосгоризбиркома, после обработки 99% протоколов явка избирателей составила 30,89%, действующий мэр города Сергей Собянин набирает 70,02% голосов. На втором месте – экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, выдвинутый КПРФ, набирающий 11,44% голосов. С 7,06% голосов избирателей третье место занимает глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР получает 6,76%, а экс-владелец СУ-155, кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин набрал 1,87% голосов избирателей.

"Мы сейчас передохнем немного всем составом. А дальше мы подумаем, потому что есть запрос на создание общественной силы, такой мощной коалиции на левом фланге. Я думаю, что вполне возможно, буду принимать участие в выборах в Мосгордуму. Я думаю, что результаты не разочаровывающие, есть кредит доверия, и надо действовать", — сказал Кумин РИА Новости.

Он также отметил, что данные подсчета голосов партии совпадают с официальными цифрами, и назвал свой результат на выборах неплохим.

"Говорить о том, что что-то не так, нельзя. Выборы прошли абсолютно корректно. Поэтому доволен или не доволен — такой вот выбор москвичей. Доволен тем, что удалось донести свою позицию… Для меня это первая кампания, и с совершенного нуля результат 11,5% — это неплохо. Поэтому продолжим работу дальше. Я думаю, что москвичи нас услышали и откликнулись. Благодарим тех, кто за нас проголосовал, это очень важно", — отметил Кумин.

По его словам, явка в 30% избирателей — это общая тенденция мегаполисов мира. "Здесь картина такая, что в районе трети избирателей — это примерно, как во всех мегаполисах. Это вполне в тренде", — отметил кандидат.

При этом он добавил, что нужно сделать все, что выборы были максимально конкурентными и честными. "Здесь, конечно, нужно менять законодательство. Нужны более равные условия, участие в дебатах, отчетность власти. Мы считаем, что это принципиально", — подчеркнул политик.