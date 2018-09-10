Премьер Японии Абэ намерен обсудить с Путиным мирный договор

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным проблему мирного договора, а также развитие экономического сотрудничества двух стран.

"Я хотел бы провести тесный обмен мнениями и по поводу двусторонних задач, в том числе по вопросам экономики, а также по поводу международных задач, каким образом мы будем заниматься этими вопросами и взаимодействие с Россией. Также я хотел бы поговорить с тобой тщательно о нашей исторической задаче, то есть проблеме заключения мирного договора", — заявил он в начале переговоров с Путиным во Владивостоке.

Абэ приехал в Россию с визитом, который приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.