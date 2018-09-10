Эксперты назвали основные причины вторых туров выборов в четырех регионах

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Малоэффективные меры или их отсутствие в решении региональных проблем стали основной причиной второго тура выборов губернаторов в 4 регионах страны; в то же время, это отличает нынешнюю кампанию от предыдущих, свидетельствует о ее конкурентности и новом этапе развития политической системы, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Каковы причины

Ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев в комментарии РИА Новости сообщил, что второй тур выборов глав регионов России должен пройти в Хабаровском и Приморском краях, Хакасии и Владимирской области, при этом оснований для ожидания второго тура в других регионах нет. Ожидается, что все 4 субъекта проведут второй тур выборов 23 сентября.

По мнению политолога, члена экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексея Зудина, в случае с приморскими территориями причиной второго тура выборов стали малоэффективные меры властей или их отсутствие при решении местных проблем.

"Если мы говорим о приморских регионах, то там это, скорее всего, связано со стихийными бедствиями, о которых многие говорят. Очевидно, в обоих случаях (в Хабаровском и Приморском краях) избиратели дали свою весьма нелицеприятную оценку достижениям губернаторов или, скорее всего, отсутствию таких достижений", — сказал эксперт.

В то же время, добавляет он, об этой причине можно говорить и в других двух случаях — Владимирской области и Хакасии. "Во всех случаях речь идет о том, что избиратели оценили губернаторские усилия как недостаточно успешные. Что касается (главы Хабаровского края Вячеслава) Шпорта, то, очевидно, что он не вел эту кампанию достаточно активно", — добавил аналитик.

На внутренние региональные проблемы указывает и политолог Александр Коньков, но отмечает, что причины эти в каждом регионы разные. Также он обратил внимание на то, что в Приморском крае врио губернатора Андрей Тарасенко, набравший в первом туре 46,56% голосов — новая фигура, предложенная президентом всего год назад, а в остальных трех регионах на выборы выдвигались опытные кандидаты.

По его словам, в нынешнем политическом сезоне в нескольких регионах "имели место сложности в отношениях между главами и населением и, возможно, некоторые межэлитные конфликтные ситуации". "То есть они вылились в то, что представители КПРФ и ЛДПР смогли действительно бросить вызов действующим главам", — пояснил собеседник агентства.

Что это значит

Еще до голосования, отметил Зудин, были предположения, что сложится такая ситуация, но, по его мнению, эксперты поторопились окрестить выборы неконкурентными.

"Многие комментаторы поспешили тогда назвать эти выборы неконкурентными. Действительно, ситуация достаточно уникальная. Такого не было. Это свидетельствует о том, что политическая демократия у нас работает", — сказал собеседник агентства.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов также отмечает, что такой ситуации "не было уже много лет". "С начала нулевых (годов) такого не было. Единственная ситуация была в Иркутске в 2015-м (действующий глава региона уступил во втором туре кандидату от КПРФ — ред.), которая рассматривалась вообще как аномалия", — сказал эксперт.

Коньков же считает, что после возращения губернаторских выборов практика вторых туров уже была в некоторых регионов, поэтому он не видит особенных отличий в этом от других кампаний. Новшеством он называет то, что "вторые туры приобрели тут такую относительную массовость".

"Будут четыре вторых тура на выборах региональных руководителей. Мне кажется, это является достаточно интересным этапом для развития политической системы, с одной стороны, и, с другой стороны — довольно предсказуемым, как с точки зрения тех регионов, в которых второй тур пройдет, так и с точки зрения, политической дискуссии, которая на протяжении этого горячего политического лета проходила в России", — пояснил собеседник агентства.

Он также обращает внимание на то, что во втором туре будут участвовать представители разных политических сил — не только "Единой России" и КПРФ, что было раньше, но и ЛДПР. "Что касается ЛДПР, которая будет представлена в двух регионах сейчас – это также довольно-таки любопытно, ново для российской политической системы", — добавил собеседник агентства.

В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления. На губернаторских выборах в РФ применяется мажоритарная избирательная система, когда для победы кандидату необходимо набрать 50% + 1 голос.