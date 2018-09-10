Виктория Скрипаль не прошла в Ярославскую облдуму

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль, которая участвовала в выборах депутатов Ярославской облдумы от "Справедливой России", по итогам голосования не получила мандат, сообщил РИА Новости председатель ярославского облизбиркома Олег Захаров.

Ранее Захаров сообщал РИА Новости, что Виктория Скрипаль баллотируется в территориальной группе №10 – это часть Фрунзенского района Ярославля, где она проживает.

"У эсеров три мандата. Это группы 17,19,12", — сказал Захаров.

Сама Скрипаль рассказала РИА Новости, что в территориальном списке партии была второй после врача Николая Спиридонова, эсеры проиграли единороссу Сергею Якушеву, гендиректору ПАО "Ярославский радиозавод". В территориальном списке ЕР Якушев шел первым номером, вторым – экс-мэр Ярославля Виктор Волончунас.

"Я не удивлена. Я считаю, что у нас тоже неплохой результат. Естественно, у нас группа с тяжеловесами: Якушев – директор завода, который находится на территории района. Но хорошо, что второго мы выбили из колеи, Волончунас тоже не прошел. На их пиар-компанию было затрачено очень много по нашему району, мы мало рекламировались", — утверждает собеседница агентства.

Жители Ярославской области 9 сентября выбирали депутатов облдумы седьмого созыва. Согласно данным обработки 100% протоколов, партия "Единая Россия" набрала 38,43% голосов, КПРФ — 24,03%, ЛДПР — 12,97%. "Справедливая Россия" набрала 10,26%, "Коммунисты России" — 6,63%. Партии "Патриоты России" и "Родина" набрали менее 5%.