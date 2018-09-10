Балакин заявил о намерении участвовать в выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Экс-владелец СУ-155, кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин, который занял пятое место на выборах мэра Москвы, намерен участвовать в предстоящих в 2019 году выборах в Мосгордуму.

Выборы мэра Москвы прошли в минувшее воскресенье. По данным Мосгоризбиркома, после обработки 99% протоколов явка избирателей составила 30,89%, действующий мэр города Сергей Собянин набирает 70,02% голосов. На втором месте – экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, выдвинутый КПРФ, набирающий 11,44% голосов. С 7,06% голосов избирателей третье место занимает глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР получает 6,76%, а Балакин — 1,87% голосов избирателей.

"Я буду участвовать в выборах в Мосгордуму в следующем году", — сказал Балакин РИА Новости.

Он также отметил, что доволен своим результатом на прошедших выборах мэра Москвы.

"Я реально доволен. Что такое два процента? Это, грубо говоря, 40 тысяч пришедших человек. Учитывая то, что за мной не стоят парламентские партии, которые имеют свой конкретный электорат в Москве, и у меня, безусловно, не было такой предвыборной кампании с использованием масс-медиа, как у Собянина, то как можно к этому относиться? Это те люди, с которыми я очевидно лично знаком, и которым я, наверное, что-то лично сделал хорошее в этой жизни, раз они за меня проголосовали. Я ничего большего и не ожидал", — отметил собеседник агентства.

Балакин является действующим депутатом столичного парламента, был избран на этот пост 14 сентября 2014 года. Входит в комиссии по экономической политике и финансам и по градостроительству, государственной собственности и землепользованию.