В ЦИК прокомментировали результаты "Единой России" на выборах

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала десяток регионов и столько же городов, в которых "Единая Россия" на прошедших 9 сентября выборах в местные парламенты по партспискам не смогла заручиться поддержкой более половины пришедших на выборы избирателей, и высказала мнение, что партии власти всегда полезно немного встряхнуться.

"Я думаю, что очень полезно для партии власти всегда немножко встряхнуться… Где у нас "Единая Россия" получила менее половины голосов на выборах законодательных органов — в Бурятии, Хакасии, Забайкальском крае, Ростовской области, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Смоленской, Ульяновской, Ярославской областях, Ненецком автономном округе", — сказала Памфилова в понедельник в информцентре ЦИК, подводя итоги единого дня голосования.

Речь в этом случае идет о голосовании за партийные списки кандидатов на выборах региональных парламентов. Что касается представительных органов административных центров, в ряде городов "Единая Россия" тоже получила менее 50% голосов избирателей по единому округу. Как сообщила Памфилова, это города Майкоп, Якутск, Абакан, Красноярск, Архангельск, Белгород, Новгород, Рязань, Екатеринбург, Тюмень.

При этом, отметила она, ЕР в этой кампании "вела себя очень деликатно" и, несмотря на сложные условия, получила, по ее словам, достойное число мандатов. В частности, по данным, продемонстрированным в ЦИК России в понедельник, общее число мандатов у ЕР в региональных заксобраниях составило 472 (в целом по единым и по одномандатным округам).