Путин заявил об отсутствии серьезных нарушений на выборах 9 сентября

Президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах мэра Москвы на избирательном участке в здании Российской академии наук. 9 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах мэра Москвы на избирательном участке в здании Российской академии наук. 9 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Никаких серьезных нарушений на выборах в минувшее воскресенье не было, заявил президент России Владимир Путин.

"В целом избирательная кампания прошла достойно, с высокой достаточно явкой избирателей, организованно, с минимальными нарушениями. Никаких серьёзных нарушений до сих пор не зарегистрировано", — сказал Путин.

"Как в таких случаях принято говорить, и я скажу это с полным основанием, для вновь избранных руководителей регионов, для депутатов — это серьёзный шаг в жизни, в карьере. И это, конечно, ресурс доверия наших граждан на развитие регионов, муниципалитетов, страны в целом", — добавил глава государства.

В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления. Второй тур должен пройти в четырех субъектах РФ.