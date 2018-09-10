КПРФ побеждает по спискам на выборах в гордумы Тольятти и Сызрани

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России. 9 сентября 2018

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России. 9 сентября 2018

САМАРА, 10 сен — РИА Новости. КПРФ побеждает по спискам на выборах в городские думы Тольятти и Сызрани (второй и третий города по величине в Самарской области), сообщил в понедельник журналистам председатель избиркома региона Вадим Михеев.

"В Тольятти КПРФ по списку набрала 35,85%… По Сызрани после обработки 100% протоколов лидирует политическая партия КПРФ, они набрали 36,16%", — сказал Михеев.

По его словам, "Единая Россия" по спискам в гордуму Тольятти, по предварительным данным, набирает 28,37%, ЛДПР — 15,16%, "Справедливая Россия" — 13,43%. В Сызрани у "Единой России" 34,6%, у ЛДПР — 15,54%, у "Справедливой России" — 8,11%.

По одномандатным округам в думу Тольятти проходят девять кандидатов от КПРФ и восемь от "Единой России", в думу Сызрани — 12 кандидатов от "Единой России", двое от КПРФ и один самовыдвиженец. Таким образом, коммунисты, по предварительным данным, получают большинство мест в городской думе Тольятти.

Явка на выборах в гордуму Тольятти составила 30,32%, в гордуму Сызрани — 40,84%.

В действующих созывах дум Тольятти и Сызрани большинство депутатов являются представителями "Единой России".

Выборы в городские думы Тольятти и Сызрани прошли в единый день голосования 9 сентября. Он охватывает большинство регионов России, в 33 из них прошло голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах выбирали глав регионов.