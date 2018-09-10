ЦИК будет настаивать на проведении второго тура выборов 23 сентября

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Центризбирком будет настаивать, чтобы все четыре субъекта РФ провели второй тур выборов 23 сентября, заявила в понедельник глава ЦИК Элла Памфилова.

"На данный момент можем говорить о четырех субъектах РФ, где состоится второй тур голосования… Региональные законы республики Хакасия, Хабаровского края и Владимирской области предполагают, что второй тур состоится через две недели", — сообщила Памфилова, подводя итоги единого дня голосования.

В то же время, законодательство Приморского края устанавливает, что второй тур может быть проведен не позднее чем через 21 день после дня голосования, уточнила она.

"Однако мы рассчитываем и настоятельно рекомендуем, что Приморье организует свою работу таким образом, чтобы все четыре субъекты провели второй тур в один день — 23 сентября", — заявила глава Центризбиркома.