Путин прибыл во Владивосток с рабочей поездкой‍

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме и проведет ряд международных переговоров.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, рабочая поездка Путина в Приморский край пройдёт с 10 по 12 сентября.

В первый день поездки глава государства знакомится с проектом музейного и театрально-образовательного комплексов во Владивостоке и проведет заседание президиума Государственного совета, посвященное реализации майского указа в том, что касается опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.

В этот же день Путин проведет переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ. Предполагается обмен мнениями по актуальным двусторонним и региональным темам. Путин и Абэ также посетят двигателестроительный завод "Мазда Соллерс".

Затем глава государства осмотрит в Дальневосточном федеральном университете экспозицию, посвященную территориям опережающего развития, и в режиме видеоконференции даст старт работе ряда предприятий региона.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.