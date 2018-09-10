Собянин с 70 процентами голосов лидирует на выборах мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сергей Собянин набирает 70,02% голосов на выборах мэра Москвы по итогам обработки 99% протоколов, улучшив результат прошлых выборов, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома.

По итогам выборов мэра 2013 года Собянин одержал победу c 51,37% голосов избирателей.

На втором месте — экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, выдвинутый КПРФ, он набрал 11,44% голосов.

С 7,06% голосов избирателей третье место занимает глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.

Депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР и экс-владелец СУ-155, кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин набрали 6,76% и 1,87% голосов соответственно.

Итоговая явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 30,89%.

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