Собянин с 70 процентами голосов лидирует на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сергей Собянин набирает 70,02% голосов на выборах мэра Москвы по итогам обработки 99% протоколов, улучшив результат прошлых выборов, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома.
На втором месте — экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, выдвинутый КПРФ, он набрал 11,44% голосов.
С 7,06% голосов избирателей третье место занимает глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.
Депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР и экс-владелец СУ-155, кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин набрали 6,76% и 1,87% голосов соответственно.
Итоговая явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 30,89%.
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