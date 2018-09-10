День выборов глазами экспертов: штатно и без скандалов

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Новосибирске

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Новосибирске

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Прошедший единый день голосования, один из самых масштабных за последнее время, оказался не богатым на жалобы и скандалы, показал слаженную работу избиркомов и преподнёс сюрпризы в паре регионов, где не исключён второй тур, так его оценили опрошенные РИА Новости политологи.

В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления.

Одни из самых удачных выборов

Предварительные результаты региональных выборов разного уровня, по словам экспертов, не принесли каких-то неожиданностей, голосование прошло спокойно и штатно.

"Тот характер нарушений, который был выявлен, он смехотворный. Если, что называется, это все нарушения, которые будут выявлены и зафиксированы, то эти выборы можно считать одними из самых удачных", — оценил прошедший день голосования гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Он пояснил, что основная причина такой ровной кампании — слаженная работа ЦИК и региональных избиркомов. "У меня сложилось впечатление, что у (главы ЦИК) Эллы Памфиловой на каждый вопрос есть ответ и он вполне себе обоснован. ЦИК нащупала внутренний баланс работы и с гражданским обществом, и с субъектами электорального процесса и сейчас просто реализует его на нужном уровне в своей компетенции", — добавил эксперт.

По его мнению, некоторым западным странам пора перенимать опыт российской избирательной системы. При этом политолог рассказал, что в эту кампанию пришлось столкнуться с таким явлением как "фабрикация фейков", которые вбрасывали в информационное пространство, чтобы создать некую атмосферу недоверия к выборам.

"Этого сделать не удалось, и мы видим подтверждение тому в минимальных жалобах… Даже оппоненты ныне действующих властей признают, что нарушений, которые могли бы повлиять на результаты избирательной кампании, нет", — сказал Мухин.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев также отметил, что ничего неожиданного прошедшие выборы не показали. "Впереди идут, как и ожидалось, врио, явка средняя, отрыв победителей от конкурентов высокий, больших скандалов вроде бы нет и даже заявлений о скандалах, когда кто-то только собирается подавать в суд, тоже нет. Все в общем прошло спокойно, выборы прошли в штатном режиме в спокойной и нормальной обстановке", — резюмировал он.

Второй тур



Не вызвала особого удивления у аналитиков и вероятность второго тура губернаторских выборов в некоторых регионах.

Ранее о возможности второго тура в одном, двум или даже трёх регионах заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, сообщив, что избирательная система готова к такому повороту событий и избиркомы знают, что должны делать в этом случае.

По предварительным данным ЦИК, второй тур весьма вероятен в Хабаровском крае, где после обработки 100% протоколов два кандидата — от ЕР И ЛДПР — набрали чуть более 35% голосов каждый. Не исключён второй тур на выборах главы Приморского края, где после обработки 96% протоколов ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. В Хакасии по итогам подсчета 50% кандидат от КПРФ лидирует с 44%, у действующего главы региона 36%.

"Не могу сказать, что я этого ожидал (второго тура), хотя тут ничего особенного нет. Просто, наверное, не случалось у нас давно второго тура. Но само по себе это нормальное явление", — прокомментировал Журавлев.

По мнению Мухина, второй тур в некоторых регионах стал возможен потому, что некоторые врио губернаторов не смогли проявить себя правильным образом при появлении социального напряжения из-за пенсионного вопроса, и решили, что выиграют выборы, использовав административный ресурс.

"А нынешний профиль выборов не подразумевает в значительной степени применение административного ресурса. Поэтому сейчас мы видим, что в двух-трёх регионах могут быть вторые туры", — полагает аналитик.

Явка

Характеризуя среднюю явку по регионам, политологи отметили, что хотя она могла быть выше, Москве, например, где на выборы пришли 31,24% избирателей, явка вполне схожа с количеством голосующих в крупнейших городах мира, к тому же по-летнему тёплая погода не могла удержать горожан дома, и много предпочли провести выходной за пределами столицы.

"Явка полностью коррелирует со всеми примерами аналогичных процессов в крупнейших городах мира. Можно сравнивать с Нью-Йорком, там явка 24%", — сказал Мухин.

В свою очередь Журавлев признался, что изначально ожидал большей активности, особенно учитывая ту работу, которую провели власти и избиркомы по повышению явки. "Конечно, эти усилия результаты дали, но меньше, чем ожидал. Но если брать Москву и область, то ясно, что при такой сухой и ясной погоде было очень не просто обеспечить явку. Земля манила людей к себе", — сказал эксперт.

При этом он добавил, что вряд ли бы результаты существенно изменились, будь явка больше.

"Чаще всего не приходят на выборы сторонники победившей стороны, потому что они уверены в победе своего кандидата, думают: а зачем ходить? Поэтому, что вполне возможно, если бы явка увеличилась, результаты были бы примерно те же, но от другого числа избирателей", — пояснил Журавлев.

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