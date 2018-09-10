Во Владимирской области обработали 98,78% протоколов

Единый день голосования в 2018 году (315)

Избирательница в единый день голосования

Избирательница в единый день голосования

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Действующий губернатор, кандидат от "Единой России" Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин лидируют на выборах главы Владимирской области с разницей в 5,18% голосов после обработки 98,78% протоколов, сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома.

"На данный момент обработано 98,78% протоколов. Орлова набирает 36,46%, Сипягин 31,28%", — сказал собеседник.

По его словам, кандидат от "Справедливой России" Сергей Бирюков получает 17,39% голосов, кандидат от "Патриотов России" Сергей Глумов — 6,8% голосов.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>