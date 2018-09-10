Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться до конца года

Ким Чен Ын во время встречи с Валентиной Матвиенко в Пьхеньяне. 9 сентября 2018

Ким Чен Ын во время встречи с Валентиной Матвиенко в Пьхеньяне. 9 сентября 2018

ПХЕНЬЯН, 10 сен — РИА Новости. Визит главы КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться до конца года, заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

"Он намерен откликнуться на приглашение президента РФ и в ближайшее время, не откладывая, в зависимости от графика Владимира Владимировича, он готов приехать в Россию с визитом. Я по итогам поездки доложу. Я надеюсь, что в ближайшее время, до конца года такой визит состоится", — заявила Матвиенко журналистам перед вылетом из Пхеньяна.