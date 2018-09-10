Собянин набирает 69,72% голосов после обработки 91,96% протоколов

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Сергей Собянин на выборах мэра Москвы набирает 69,72% голосов избирателей после обработки 91,96% протоколов избирательных комиссий, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома.

По последним данным, явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 30,49%.

Вторым идёт кандидат от партии КПРФ Вадим Кумин, набирающий 11,54%. На третьем месте на данный момент находится глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов с 7,16% голосов, депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР и экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин набирают 6,81% и 1,89% голосов избирателей соответственно.

По итогам выборов мэра 2013 года Собянин одержал победу, набрав 51,37% голосов избирателей.

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