Фургал будет участвовать во втором туре выборов в Хабаровском крае

Единый день голосования в 2018 году (308)

ХАБАРОВСК, 10 сен — РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал заявил, что подпишет письменное согласие на участие во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, как только документ будет готов.

После обработки 100% голосов Фургал набрал 35,81%, а губернатор Вячеслав Шпорт (ЕР) – 35,65%. Председатель регионального избиркома Геннадий Накушнов сообщил, что губернатора выберут во втором туре, скорее всего 23 сентября. Для этого требуется согласие обоих кандидатов, оно уже получено от Шпорта.

"Я готов подписать письменное согласие на участие во втором туре выборов, как только мне подготовят этот документ. В любом случае край будет меняться, как бы ни прошел второй тур, все изменилось", — сказал Фургал журналистам.

Он добавил, что было бы нечестно снять свою кандидатуру, когда за него голосовали люди.

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