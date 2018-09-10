Эксперт предсказал итоги второго тура губернаторских выборов в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Пограничные результаты на выборах главы Приморья, когда врио губернатора края Андрей Тарасенко набрал менее 50% голосов, могут быть связаны с отношением приморцев к изменениям в пенсионное законодательство, при этом Тарасенко с большой вероятностью может победить во втором туре, считает политолог, заведующий кафедрой журналистики и издательского бизнеса Школы гуманитарных наук ДВФУ Виктор Бурлаков.

На губернаторских выборах в России применяется мажоритарная избирательная система, когда для победы кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос. Ранее представитель регионального избиркома сообщила журналистам, что врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко после подсчета почти всех бюллетеней на выборах главы края получил 46,57% голосов избирателей, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 24,64% голосов. В ближайшее время будет назначен второй тур голосования.

"Определенные сюрпризы на выборах губернатора были – на данный момент Тарасенко не может преодолеть пятидесятипроцентный барьер. Конечно, ситуация еще может измениться в ближайшие дни – будет учтен каждый голос. Но ситуация пограничная, однозначно здесь сказать нельзя – в отличие от Хабаровского края, где все прозрачно", — сказал политолог РИА Новости.

Бурлаков связал результат выборов с возможной реакцией избирателей на изменения в пенсионное законодательство.

"По краю серьезный процент набрал кандидат от КПРФ, также высок процент за Юлию Толмачеву от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (более 10%). Также показательны низкие результаты у ЛДПР (9,27%). Хоть Андрей Андрейченко (кандидат от ЛДПР) выступал против изменений в пенсионное законодательство, но (лидер ЛДПР Владимир) Жириновский — за. Поэтому здесь ЛДПР собрала свой электорат, а протестный, который традиционно голосует за эту партию, не собрала, эта часть избирателей ушла к КПРФ и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", — отметил Бурлаков.

"При этом можно предположить, что во втором туре победит Тарасенко. Ищенко, если мобилизуется, будет выглядеть неплохо, но не более того", — добавил собеседник агентства.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые он озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста. Эксперты заявляли, что предложенная президентом доработка пенсионного законопроекта усиливает его социальную направленность, вследствие чего критика в адрес документа значительно уменьшилась.

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