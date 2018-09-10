Единый день голосования в 2018 году (308)

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко после подсчета почти всех бюллетеней на выборах главы края получил 46,57% голосов избирателей, будет назначен второй тур голосования, сообщила журналистам представитель регионального избиркома.

На губернаторских выборах в России применяется мажоритарная избирательная система, когда для победы кандидату необходимо набрать 50% + 1 голос.

"Подсчитаны почти все бюллетени, ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов", — сказала представитель избиркома.

По ее словам, во второй тур выходят Тарасенко, который набрал 46,57% голосов, и Андрей Ищенко (КПРФ) с 24,64% голосов.

Ранее в краевом избиркоме сообщали, что повторное голосование пройдёт не позднее 30 сентября.

"Дата будет назначена не позднее чем 21 день, в одно из ближайших трех воскресений. В самое ближайшее время — сегодня-завтра — избирательная комиссия Приморского края определит официальные результаты выборов и объявит дату повторного голосования", — отметила представитель избиркома.

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