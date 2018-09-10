Михаил Ведерников победил на выборах губернатора Псковской области

Единый день голосования в 2018 году (308)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. На выборах губернатора Псковской области подсчитано 100% бюллетеней, лидирует Михаил Ведерников, набравший 70,68% голосов, сообщил РИА Новости представитель областного избиркома.

"На выборах губернатора Псковской области подсчитано 100% бюллетеней, лидирует Михаил Ведерников, набравший 70,68% голосов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Аркадий Мурылев из КПРФ набрал 13,83%, на третьем месте Антон Минаков из ЛДПР (5,39%), за ним идут Сергей Кулаков (3,95%) и Игорь Романов (2,71%).

В Пскове прошли выборы губернатора Псковской области. На пост главы региона претендовали врио губернатора Михаил Ведерников ("Единая Россия"), депутат псковского областного собрания депутатов Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России), директор производственно-художественной мастерской по камню "Карельский гранит — Псков" Игорь Романов (Партия роста).

Также прошли дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12, выборы глав муниципальных образований и дополнительные выборы в органы местного самоуправления.

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