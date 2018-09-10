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Политика

Единороссы лидируют на довыборах в Думу во всех округах, где выдвигались

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Выборы мэра Москвы (92)
(обновлено: 02:16 10.09.2018)
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© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкИзбиратели в кабинках в единый день голосования на избирательном участкеИзбиратели в кабинках в единый день голосования на избирательном участке
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Кандидаты-одномандатники от "Единой России" лидируют на дополнительных выборах в Госдуму седьмого созыва в пяти из семи одномандатных округов — то есть во всех, где партия власти выдвинула на этот раз своих кандидатов, следует из данных ЦИК России.

Андрей Турчак. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В Амурском округе после обработки 98,41% протоколов участковых избирательных комиссий лидирует кандидат от ЛДПР Андрей Кузьмин, он набирает 31,84% голосов. В довыборах в этом округе участвуют пять кандидатов, помимо либерал-демократа это представители КПРФ, "Справедливой России", Партии пенсионеров и "Коммунистов России".

Коммунисты на этих довыборах берут мандат по Саратовскому округу — кандидат от КПРФ Ольга Алимова получает там 45,67% голосов после обработки 99,72% протоколов участковых комиссий. Представители шести партий зарегистрированы кандидатами по этому округу — речь идет, помимо КПРФ, о "Справедливой России", ЛДПР, Партии пенсионеров, а также "Яблоке" и "Коммунистах России".

А вот в другом из двух одномандатных округов, расположенных в Саратовской области, где в этом году проходят довыборы, — Балашовском — лидирует кандидат от "Единой России" Евгений Примаков, набирая 64,87% голосов по результатам обработки 98,29% протоколов. Конкуренцию ему в этом округе составили один самовыдвиженец и кандидаты от пяти партий (ЛДПР, "Яблоко", "Справедливая Россия", Партия пенсионеров, "Коммунисты России").

Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Единоросс лидирует и в Центральном одномандатном округе (Калининградская область) — после обработки 50,65% протоколов из шести кандидатов на первом месте Александр Ярошук с 42,17% голосов. Кроме кандидата от ЕР в этом округе баллотируются кандидаты от трех других парламентских партий, а также от Партии пенсионеров и "Коммунистов России".

Та же картина в Нижегородском одномандатном округе, где кандидат от "Единой России" Дмитрий Сватковский получает 49,64% голосов после обработки протоколов с 54,66% участков. Борьба в этом округе идет между пятью кандидатами — это представители всех партий "парламентской четверки" и "Яблоко".

Как свидетельствуют данные об итогах голосования в Самарском округе после обработки 57,71% протоколов УИК, за Александра Хинштейна, который также был выдвинут "Единой Россией", проголосовали 55,96% пришедших на участки избирателей. В довыборах по этому округу участвуют шесть кандидатов — представлены все парламентские партии, а также "Яблоко" и "Коммунисты России".

В Заволжском одномандатном округе Тверской области кандидат от ЕР также пока опережает конкурентов. После обработки 74,39% протоколов у Сергея Веремеенко 36,14% голосов, его ближайший соперник — кандидат КПРФ Вадим Соловьев — получает пока 21,61% голосов. Борьба в этом округе идет между шестью кандидатами — кроме ЕР и Компартии это представители либерал-демократов и эсеров, а также Партии пенсионеров и "Коммунистов России".

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов
© РИА Новости / Павел Лисицын
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На прошедших в сентябре 2016 года выборах депутатов Госдумы победу в Амурском округе одержал также кандидат от ЛДПР — соответствующий мандат достался Ивану Абрамову.

А вот депутатский мандат от Саратовского округа ранее принадлежал представителю "Единой России" Олегу Грищенко. В остальных пяти округах депутатские мандаты, вероятно, сохранятся за партией власти.

Так, в Балашовском округе на прошедших два года назад парламентских выборах был избран кандидат от ЕР Михаил Исаев, в Центральном округе Калининградской области — единоросс Алексей Силанов, в Нижегородском — предстатель этой же партии Владимир Панов.

Народным избранником от Самарского округа стала в 2016 году Надежда Колесникова, а от Заволжского — Владимир Васильев; оба они были выдвинуты "Единой Россией".

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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Политика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
denium77
А если голосование было бы открытым? Сомневаюсь что ЕР победила бы. Подсчитывают голоса в свою пользу властьимущие. Очередное доказательство формальности выборов
02:13
10.09.2018
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