В Воронежской области обработали 83,27% протоколов

Единый день голосования в 2018 году (305)

Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев в единый день голосования на избирательном участке в Воронеж

Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев в единый день голосования на избирательном участке в Воронеж

ВОРОНЕЖ, 10 сен — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев набирает 73,13% голосов на выборах главы региона после подсчета 83,27% протоколов, сообщил РИА Новости представитель избирательной комиссии региона.

На пост главы региона претендуют шесть кандидатов: врио главы Воронежской области Александр Гусев — от "Единой России", Николай Воронин — КПРФ, Аркадий Минаков — от "Родины", Игорь Перевезенцев — от "Партии роста", Виталий Климов — от "Справедливой России" и Олег Бурцев — от ЛДПР.

"Обработано 83,27% протоколов. Явка на данный момент составляет 43,77%, Гусев набирает 73,13% голосов", — сказал собеседник агентства.

Вторым на данный момент идет Воронин с 13,56%, третьим — Бурцев с 6,10%. Перевезенцев с 2,26% голосов занимает четвертое место, Климов с 1,98% — пятое, Минаков — последнее с 1,57% голосов, уточнил представитель избиркома.

Губернатор Воронежской области избирается на пять лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

На предыдущих выборах губернатора Воронежской области, осенью 2014 года, врио главы региона — кандидат от партии "Единая Россия" Алексей Гордеев набрал 88,81% голосов (952,271 тысячи человек). За представителя КПРФ Константина Ашифина проголосовали 7,65% от числа пришедших на выборы (82,03 тысячи человек).

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