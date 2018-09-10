Собянин пообещал "пахать" больше, чем в предыдущие годы

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин, который на выборах столичного градоначальника после обработки 6,7% протоколов набирает 69,79% голосов, заявил, что он идет на последний срок, во время которого пообещал работать еще больше, чем в предыдущие годы.

"Эти выборы отличаются от предыдущих прежде всего тем, что я иду в соответствии с федеральным законом на последний срок, и я не имею больше права избираться мэром Москвы, но что это означает? Это означает не то, что теперь можно почивать на лаврах спокойно, доживая последний срок. Нет, наоборот, мы столько с вами наметили планов, столько взяли обязательств, что эти годы придется пахать больше, чем предыдущие, сделать гораздо больше, чем за предыдущее пять лет. Это означает, что буквально с завтрашнего дня, засучив рукава, вся команда будет работать", — заявил Собянин в своем избирательном штабе.

"Выборы мэра Москвы закончились, предварительные итоги говорят о том, что мы с вами экзамен сдали — сдали его достойно. Спасибо москвичам за высокую оценку нашей работы. Спасибо вам, дорогие друзья, которые прошли со мной весь этот путь", — добавил он.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>