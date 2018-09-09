Собянин рассказал о приоритетах в развитии Москвы на ближайшие пять лет

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие пять лет намерен развивать общественный транспорт, образование, здравоохранение и благоустройство, уделить внимание программе реновации, следует из обращения, опубликованного на его официальном сайте.

"Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед. Кардинально улучшить общественный транспорт. Еще быстрее и удобнее предоставлять государственные услуги. Раскрутить программу реновации", — сообщил он.

Также, по его словам, он намерен повысить качество образования, поднять на новый уровень здравоохранение, привести в порядок все городские поликлиники, добиться серьезных успехов в борьбе с онкологией, инсультами и инфарктами.

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