Выборы мэра Москвы прошли честно и легитимно, заявил политолог

Девушка во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве

Девушка во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Выборы мэра Москвы можно считать модельными, их отличает оперативность реакции на любые жалобы, доступность для граждан и абсолютная прозрачность, они прошли честно и легитимно, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Выборы мэра Москвы завершились в столице 9 сентября. В городе работало более 3,6 тысячи избирательных участков. Кроме того, за пределами столицы действовали 209 так называемых дачных участков, впервые созданных в этом году.

"Выборы можно считать модельными, потому что ни один из показателей не выбился из общего ряда. Выборы и должны быть консервативными. Это является показателем того, что институт сформировался. И этот институт будет подвержен развитию… На мой взгляд, на этих выборах очень сильная составляющая общественного наблюдения", — сказал Мухин журналистам на пресс-брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы.

Он отметил, что выборы отличала оперативность реакции на любые сообщения о нарушениях. Кроме того, работа участков была продлена на два часа, что позволило проголосовать всем желающим.

"То, что выборы прошли спокойно, не должно смущать и не должно поднимать вопрос о легитимности. Явка полностью коррелируется всеми примерами аналогичных процессов в крупнейших городах мира. Все легитимно, все честно", — подчеркнул эксперт.

С ним согласился и политолог Олег Матвейчев. На брифинге он отметил чистоту выборов, которая не вызывает вопросов даже у оппозиции.

Политолог Ростислав Туровский в свою очередь назвал организацию избирательного процесса в Москве "близкой к идеальной".

"Были созданы все возможности, чтобы люди могли прийти проголосовать и рано утром, и поздно вечером, и в интересах различных социальных групп. Пожалуй, трудно найти другой пример региональных выборов в России, где были бы обеспечены такие возможности", — сказал он.

Он подчеркнул, что гнаться за высокой явкой на выборах нет смысла, и по Москве она была "абсолютно нормальной".

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