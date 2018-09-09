Москалькова прокомментировала прошедшие несанкционированные акции

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя несанкционированные протестные акции 9 сентября, заявила, что людям нужно дать возможность высказать свое мнение, но если повестка — изменения в пенсионном законодательстве, то логично провести митинг не в день выборов, а в другое время.
"Нужно дать возможность реализовать людям свое право на свободу слова. Вопрос: как, где и в какое время. Если повестка — пенсионная реформа, то, конечно, логично было бы провести не в день выборов, а накануне, в субботу, или через неделю — в субботу, воскресенье. Но, конечно, нужно предоставить возможность людям выйти и высказать свое мнение", — заявила Москалькова журналистам, отвечая на вопрос о прошедших протестных акциях.
Несогласованная акция против изменений в пенсионное законодательство прошла в центре Москвы в воскресенье. В пресс-службе столичного управления МВД РИА Новости сообщили, что в несогласованной акции на Пушкинской площади принимали участие около 2 тысяч человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова позже сообщила, что по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции на несанкционированном мероприятии в центре Москвы возбуждено уголовное дело.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.