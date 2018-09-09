Москалькова прокомментировала прошедшие несанкционированные акции

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя несанкционированные протестные акции 9 сентября, заявила, что людям нужно дать возможность высказать свое мнение, но если повестка — изменения в пенсионном законодательстве, то логично провести митинг не в день выборов, а в другое время.

В воскресенье вечером Москалькова приехала в информационный центр ЦИК России.

"Нужно дать возможность реализовать людям свое право на свободу слова. Вопрос: как, где и в какое время. Если повестка — пенсионная реформа, то, конечно, логично было бы провести не в день выборов, а накануне, в субботу, или через неделю — в субботу, воскресенье. Но, конечно, нужно предоставить возможность людям выйти и высказать свое мнение", — заявила Москалькова журналистам, отвечая на вопрос о прошедших протестных акциях.

Несогласованная акция против изменений в пенсионное законодательство прошла в центре Москвы в воскресенье. В пресс-службе столичного управления МВД РИА Новости сообщили, что в несогласованной акции на Пушкинской площади принимали участие около 2 тысяч человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова позже сообщила, что по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции на несанкционированном мероприятии в центре Москвы возбуждено уголовное дело.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые он озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста. Эксперты заявляли, что предложенная президентом доработка пенсионного законопроекта усиливает его социальную направленность, вследствие чего критика в адрес документа значительно уменьшилась.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.