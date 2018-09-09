Памфилова назвала обстановку на выборах спокойной

Единый день голосования в 2018 году (293)

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования. 9 сентября 2018

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования. 9 сентября 2018

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Голосование 9 сентября в России прошло в спокойной атмосфере, серьезных нарушений не зафиксировано, за исключением нескольких ситуаций в Бурятии, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Голосование прошло в такой спокойной атмосфере, спокойной обстановке. Каких-либо серьезных нарушений, за исключением нескольких – я подчеркиваю, нескольких – ситуаций в республике Бурятия, не зафиксировано", — заявил Памфилова в ходе заседания ЦИК в воскресенье.

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