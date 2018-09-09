Пашинян рассчитывает на скорый официальный визит Путина в Армению

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает, что президент России Владимир Путин посетит Ереван с официальным визитом в ближайшее время.

В субботу Пашинян в ходе рабочего визита в Россию провел переговоры с Путиным.

"Надеюсь, в ближайшее время у нас состоятся обоюдные официальные визиты и во время этих визитов будут подписаны документы, которые будут относиться к разным отраслям: экономические договоры, договоры на военно-техническом направлении", — заявил Пашинян в интервью газете "Коммерсант".

Он уточнил, что "пригласил Владимира Путина в Ереван" и они "договорились, что в ближайшем будущем визит состоится".

"Если не до конца этого года, то в начале следующего", — добавил глава армянского правительства.