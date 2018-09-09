Памфилова посоветовала избиркомам подводить итоги после рассмотрения жалоб

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова посоветовала коллегам из региональных избирательных комиссий не торопиться подводить итоги выборов, пока не будут рассмотрены все жалобы и нарушения, а также призвала не спешить с подсчетом голосов в ущерб качеству, но и не затягивать этот процесс.

"Я сейчас буду говорить своим коллегам, чтобы не торопились подводить итоги, пока не рассмотрят все возможные жалобы и нарушения", — сказала Памфилова журналистам в ЦИК в воскресенье.

Для Центризбиркома важно, чтобы подсчет голосов был проведен максимально корректно, под видеонаблюдением, председатели комиссий должны оглашать результаты под камеры и в присутствии наблюдателей, уточнила она. Чрезвычайно важен и этап ввода протоколов об итогах голосования в территориальных избирательных комиссиях, отметила глава ЦИК.

Она высоко оценила и прозрачность нынешних выборов. "По-моему, да. Вы видите все в режиме онлайн, в прямом эфире все идет. Протоколы вводятся в ТИКах под видеонаблюдением", — сказала Памфилова, отвечая на вопрос о том, все ли в этот раз в порядке с прозрачностью.

Глава ЦИК назвала эти выборы и самыми спокойными за последнее время. "Самые спокойные, меньше всего жалоб и обращений. Очень сложно даже нашим недоброжелателям что-то реальное вытащить, поэтому начинают что-то выдумывать. Но мы тоже реагируем, мы тоже разоблачаем", — заверила она.

Позже в воскресенье, в ходе видеосвязи с избирательной комиссией Хакасии, к которой у ЦИК возникли вопросы относительно низких темпов подсчета голосов, она попросила коллег в регионах, чтобы скорость подсчета голосов не влияла на качество.

"Настоятельно прошу, чтобы скорость не была в ущерб качеству, считать надо, действительно, очень аккуратно и точно, тут спешка — это не союзник. С другой стороны, когда очевидно идет промедление, у нас начинают возникать всякого рода вопросы", — сказала Памфилова.

Глава избиркома Хакасии Александр Чуманин пояснил, что некоторая задержка действительно была, поскольку в республике проходит одновременно достаточно много кампаний разного уровня, но сейчас скорость ввода данных об итогах голосования в ГАС "Выборы" стала выше.

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