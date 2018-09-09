В "Единой России" надеются сохранить большинство в заксобраниях регионов

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. С учетом предварительных результатов, в "Единой России" ожидают сохранения большинства в региональных парламентах по результатам выборов. Об этом заявил замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко в воскресенье в рамках проекта "Ночь выборов".

"Если мы присмотримся к предварительным результатам, которые сейчас поступают, и посмотрим, какова динамика прохождения одномандатников, а также тех самовыдвиженцев, которые уже изъявили желание присоединиться к фракции "Единая Россия", мы увидим, что во всех регионах, где проходили выборы в региональные парламенты, ЕР удерживает большинство", — сказал Ревенко.

Он подчеркнул, что для "Единой России" нынешняя избирательная кампания была одной из самых сложных, поскольку "она проходила на фоне изменения пенсионного возраста".

Политик подчеркнул, что в ходе разъяснительной работы "избиратель нас услышал, услышал нашу организацию и проголосовал за нашу партию".

Замсекретаря генсовета признал, что пенсионные изменения привели к некоторому снижению рейтинга партии. "Но для политической партии рейтинг не самоцель, самоцель – развитие государства и общества", — подчеркнул единоросс.

"Нынешние результаты говорят, что выборы были прозрачными, честными и конкурентными, никто не сможет бросить упрёк в адрес "Единой России", что мы вели нечестную борьбу", — добавил Ревенко. Он отметил, что предварительные результаты голосования соответствуют ожиданиям, которые были у партии.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. В этот же день предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Всего на единый день голосования в этом году было назначено почти пять тысяч избирательных кампаний разного уровня.

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