Азаров лидирует на выборах главы Самарской области

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Врио губернатора Самарской области единоросс Дмитрий Азаров лидирует на выборах главы региона с 78,83% голосов после обработки 1,51% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.
Первый секретарь самарского обкома КПРФ, вице-спикер регионального парламента Алексей Лескин набирает 7,55% голосов, Виталий Кирсанов от "Коммунистов России" — 3,19%, Галина Баранова от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость — 2,6%.
Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>