Азаров лидирует на выборах главы Самарской области

Единый день голосования в 2018 году (259)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Врио губернатора Самарской области единоросс Дмитрий Азаров лидирует на выборах главы региона с 78,83% голосов после обработки 1,51% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов (ЛДПР) набирает 4,31% голосов, лидер реготделения "Справедливой России", депутат Михаил Маряхин — 2,03%.

Первый секретарь самарского обкома КПРФ, вице-спикер регионального парламента Алексей Лескин набирает 7,55% голосов, Виталий Кирсанов от "Коммунистов России" — 3,19%, Галина Баранова от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость — 2,6%.

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