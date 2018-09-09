Николаев лидирует на выборах в Якутии после обработки более 50% протоколов

Единый день голосования в 2018 году (229)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Врио главы Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах главы региона после обработки более половины протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

На данный момент обработано 50,57% протоколов.

Кандидат от "Единой России" Николаев набирает 80,35% голосов избирателей. Вице-спикер государственного собрания Якутии, представитель КПРФ Виктор Губарев — 8,78% голосов. Инженер по диагностике авиационной техники АК "Алроса", депутат Мирнинского районного Совета депутатов, представитель партии "Справедливая Россия" Владимир Богданов — 4,13%. Индивидуальный предприниматель, народный депутат, представитель партии ЛДПР Гаврил Парахин — 3,55% голосов.

Явка в республике по данным на 18.00 по местному времени составила 43,85%.

Кроме главы региона жители Якутии в Единый день голосования выбирают депутатов госсобрания (Ил Тумэн). Столица будет выбирать мэра и депутатов Якутской городской думы.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>