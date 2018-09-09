Два космонавта на МКС проголосовали на выборах губернатора Подмосковья

Избиратели в кабинках в единый день голосования на избирательном участке

Избиратели в кабинках в единый день голосования на избирательном участке

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Два космонавта, которые находятся сейчас на МКС, Олег Артемьев и Сергей Прокопьев проголосовали на выборах губернатора Подмосковья, заявила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"Два космонавта, которые находятся на МКС, обращались с заявлением в избирательную комиссию Московской области и проголосовали, когда зашли в зону действия спутника",- сказала Хаймурзина журналистам.

Пролетая где-то над Вашингтоном, российские космонавты вышли на прямую связь с Землей и через доверенное лицо проголосовали за губернатора Подмосковья, уточнили в пресс-службе Мособлизбиркома.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>