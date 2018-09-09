Явка на выборах в Кузбассе к 18.00 составила почти 59%

КЕМЕРОВО, 9 сен — РИА Новости. По данным на 18.00 (14.00 мск), более 1,1 миллиона избирателей Кемеровской области или около 59% приняли участие в досрочных выборах губернатора и депутатов регионального парламента, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Кузбасса Петр Батырев.
"На 18.00 (14.00 мск) у нас в Кузбассе проголосовали 1 182 046 избирателей. Это составляет 58,87%", — сказал он.
Батырев отметил, что на выборах президента в марте 2018 года к этому часу в Кузбассе было 75,05% проголосовавших, на выборах депутатов Госдумы в 2016 году — 78,96%, на предыдущих выборах губернатора в 2015 году — 83,51%. Однако в этом году, по его словам, жители области голосуют активнее, чем во многих регионах РФ.
Города и районы области, по оценкам главы избиркома, голосуют ровно, но есть отстающие: в Междуреченске явка составляет всего 27,78%, в Новокузнецке, где дополнительно выбирают главу города, — 36,98%. "Избиратели ещё приедут с дачных участков и проголосуют", — выразил надежду руководитель облизбиркома.
В единый день голосования на территории Кемеровской области открыто 1673 избирательных участка, проходит 45 избирательных кампаний различного уровня, в том числе очередные выборы в региональный совет народных депутатов пятого созыва и досрочные выборы губернатора, назначенные после отставки Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет. Врио губернатора с 1 апреля назначен Сергей Цивилев, с марта работавший заместителем по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.
На пост главы Кемеровской области претендуют шесть кандидатов: Владимир Карпов (КПРФ), Елена Латышенко ("Партия Роста"), Татьяна Протас ("Справедливая Россия"), Юрий Скворцов ("Патриоты России"), Игорь Украинцев (ЛДПР) и Сергей Цивилев ("Единая Россия").
Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>