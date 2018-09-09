Явка на выборах в Кузбассе к 18.00 составила почти 59%

Член избирательной комиссии аннулируют неиспользованные бюллетени во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке

Член избирательной комиссии аннулируют неиспользованные бюллетени во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке

КЕМЕРОВО, 9 сен — РИА Новости. По данным на 18.00 (14.00 мск), более 1,1 миллиона избирателей Кемеровской области или около 59% приняли участие в досрочных выборах губернатора и депутатов регионального парламента, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Кузбасса Петр Батырев.

"На 18.00 (14.00 мск) у нас в Кузбассе проголосовали 1 182 046 избирателей. Это составляет 58,87%", — сказал он.

Батырев отметил, что на выборах президента в марте 2018 года к этому часу в Кузбассе было 75,05% проголосовавших, на выборах депутатов Госдумы в 2016 году — 78,96%, на предыдущих выборах губернатора в 2015 году — 83,51%. Однако в этом году, по его словам, жители области голосуют активнее, чем во многих регионах РФ.

Города и районы области, по оценкам главы избиркома, голосуют ровно, но есть отстающие: в Междуреченске явка составляет всего 27,78%, в Новокузнецке, где дополнительно выбирают главу города, — 36,98%. "Избиратели ещё приедут с дачных участков и проголосуют", — выразил надежду руководитель облизбиркома.

Петр Батырев также отметил, что в целом выборы в Кузбассе проходят спокойно. В областную избирательную комиссию пока поступила только одна письменная жалоба. "Одно заявление от избирательницы в связи с тем, что кандидат прислал смс и приглашал на голосование", — сказал он и уточнил, что речь идёт о выборах в облсовет.

В единый день голосования на территории Кемеровской области открыто 1673 избирательных участка, проходит 45 избирательных кампаний различного уровня, в том числе очередные выборы в региональный совет народных депутатов пятого созыва и досрочные выборы губернатора, назначенные после отставки Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет. Врио губернатора с 1 апреля назначен Сергей Цивилев, с марта работавший заместителем по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

На пост главы Кемеровской области претендуют шесть кандидатов: Владимир Карпов (КПРФ), Елена Латышенко ("Партия Роста"), Татьяна Протас ("Справедливая Россия"), Юрий Скворцов ("Патриоты России"), Игорь Украинцев (ЛДПР) и Сергей Цивилев ("Единая Россия").

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