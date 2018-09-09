Кадыров поздравил Васильева с вступлением в должность главы Дагестана

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Значительная поддержка парламента Дагестана свидетельствует, что народы республики доверяют избранному главе региона Владимиру Васильеву, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В воскресенье парламент Дагестана на внеочередной сессии народного собрания избрал Васильева главой республики на 5 лет. За его кандидатуру проголосовали 77 депутатов из 86 присутствующих. В этот же день Васильев принял присягу и вступил в должность главы республики.
"Он (Васильев — ред.) получил уверенную поддержку парламента Дагестана. Это свидетельствует о том, что народы Дагестана доверяют Владимиру Абдуалиевичу, связывают с его именем надежды на ускоренное развитие экономики и социальной сферы РД. Я поздравляю уважаемого Владимира Абдуалиевича с вступлением в должность главы Дагестана, желаю крепкого здоровья, успехов, удачи, а также процветания братскому Дагестану", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.
В октябре 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова и назначил Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Позже Путин внес на рассмотрение народного собрания Дагестана для избрания на должность главы республики кандидатуры Васильева, Камила Давдиева и Махмуда Махмудова.
В единый день голосования россияне должны выбрать глав четырех столиц субъектов Федерации - Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. В 22 субъектах выбирают глав регионов. Также проходят выборы депутатов региональных парламентов и дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге.
В Магаданской области выбирают губернатора. На должность претендуют четыре кандидата: Сергей Носов от партии "Единая Россия", Роман Исаев от ЛДПР, Валентина Дорошевич от КПРФ и Александр Мартынюк от партии "Гражданская платформа".
На фото: на избирательном участке во время досрочных голосований на выборах губернатора Тюменской области в деревне Вармахли Тобольского района Тюменской области.
В Приморье на пост главы региона претендуют депутат краевого законодательного собрания от КПРФ Андрей Ищенко, его коллега Алексей Козицкий, выдвинутый "Справедливой Россией", врио губернатора Андрей Тарасенко, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева, представляющая "Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость".
На фото: курсант Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова голосует в единый день голосования на избирательном участке во Владивостоке.
Жители Якутии 9 сентября выберут главу республики и депутатов госсобрания (Ил Тумэн). На пост главы Якутии, кроме Николаева ("Единая Россия"), претендуют вице-спикер государственного собрания Якутии, представитель КПРФ Виктор Губарев, инженер по диагностике авиационной техники АК "Алроса", депутат Мирнинского районного Совета депутатов, представитель партии "Справедливая Россия" Владимир Богданов и индивидуальный предприниматель, народный депутат, представитель партии ЛДПР Гаврил Парахин.
На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге.
Хабаровский край выбирает губернатора, а Хабаровск - еще и мэра. За пост главы региона борются пять кандидатов: Вячеслав Шпорт, баллотирующийся от "Единой России", депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, предприниматель Анастасия Саламаха (КПРФ), предприниматель Игорь Глухов ("Справедливая Россия") и представляющий партию "Зеленые" менеджер Андрей Петров.
На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке №817 во Владивостоке.
В Москве проходят выбора мэра. Кандидатами на выборах являются действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".
На фото: избиратели в единый день голосования на избирательном участке ГБОУ Школа №117 в Москве.
На пост главы Кузбасса, помимо врио губернатора Сергея Цивилева ("Единая Россия"), претендуют секретарь кемеровского обкома КПРФ Владимир Карпов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко ("Партия Роста"), депутат горсовета Новокузнецка Татьяна Протас ("Справедливая Россия"), депутат Кемеровского горсовета Юрий Скворцов ("Патриоты России") и депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Игорь Украинцев (ЛДПР).
На фото: видеостена из 32 экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 9 сентября 2018 года.
За пост губернатора Омской области борются Александр Бурков (самовыдвижение), член региональной Общественной палаты Анатолий Соловьев (самовыдвижение), предприниматель Антон Дрязгов ("Партия роста") и депутат горсовета Омска Алексей Ложкин (ЛДПР).
На фото: избирательница и наблюдатель в единый день голосования на избирательном участке в Москве.
На пост главы Московской области претендуют шесть кандидатов, зарегистрированных избиркомом: действующий глава региона Андрей Воробьев, кандидат от партии "Альянс зеленых" Лилия Белова, кандидат от "Справедливой России" Игорь Чистюхин, кандидат от Партии Роста Борис Надеждин, кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев, кандидат от КПРФ Константин Черемисов.
На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Московской области.
В 2013 году Дагестан стал одной из первых республик, отказавшихся от прямых выборов из-за специфики многонационального региона. В апреле депутаты дагестанского парламента проголосовали за возможность самостоятельно назначать главу республики. Теперь в Дагестане главу региона выбирают депутаты народного собрания из числа кандидатур, внесенных президентом РФ. Избрание главы республики проводится тайным голосованием с использованием бюллетеней. По итогам голосования избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов.
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