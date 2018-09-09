Кадыров поздравил Васильева с вступлением в должность главы Дагестана

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Значительная поддержка парламента Дагестана свидетельствует, что народы республики доверяют избранному главе региона Владимиру Васильеву, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В воскресенье парламент Дагестана на внеочередной сессии народного собрания избрал Васильева главой республики на 5 лет. За его кандидатуру проголосовали 77 депутатов из 86 присутствующих. В этот же день Васильев принял присягу и вступил в должность главы республики.

"Он (Васильев — ред.) получил уверенную поддержку парламента Дагестана. Это свидетельствует о том, что народы Дагестана доверяют Владимиру Абдуалиевичу, связывают с его именем надежды на ускоренное развитие экономики и социальной сферы РД. Я поздравляю уважаемого Владимира Абдуалиевича с вступлением в должность главы Дагестана, желаю крепкого здоровья, успехов, удачи, а также процветания братскому Дагестану", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

В октябре 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова и назначил Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Позже Путин внес на рассмотрение народного собрания Дагестана для избрания на должность главы республики кандидатуры Васильева, Камила Давдиева и Махмуда Махмудова.

В 2013 году Дагестан стал одной из первых республик, отказавшихся от прямых выборов из-за специфики многонационального региона. В апреле депутаты дагестанского парламента проголосовали за возможность самостоятельно назначать главу республики. Теперь в Дагестане главу региона выбирают депутаты народного собрания из числа кандидатур, внесенных президентом РФ. Избрание главы республики проводится тайным голосованием с использованием бюллетеней. По итогам голосования избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов.

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