На выборах главы Приморья поступило не менее восьми жалоб на нарушения

Единый день голосования в 2018 году (152)

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Не менее 8 жалоб на возможные нарушения поступило в течение воскресенья на выборах главы Приморья, сообщил журналистам представитель регионального избиркома Роман Охотников.

Ранее в избиркоме сообщали о жалобах на подкуп и подвоз избирателей, две жалобы не подтвердились, остальные проверяют.

"Жалобы поступали, но пока ничего такого существенного не зафиксировано. Все, что требует проверки, привлечения правоохранительных органов, делается незамедлительно, привлекаем правоохранителей. Нам дают ответную реакцию, и пока не подтверждается та информация, которая содержится в жалобах", — сказал Охотников.

Он отметил, что основной объем жалоб на выборах губернатора подавали представители КПРФ.

"На выборах губернатора 8 или 9 (жалоб) поступило. Еще часть на муниципальных выборах", — сказал представитель избиркома.

Охотников также отметил, что явка в этом году несколько ниже, чем на выборах 2014 года, потому что, по его мнению, многие избиратели активно поучаствовали в выборах президента РФ.

"Считают, что главный выбор в этом году они сделали, наверное, для всей страны. И, может, не нашли времени, к сожалению, чтобы прийти на выборы губернатора", — отметил Охотников.

На кресло главы Приморского края претендовали пять кандидатов: депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко от КПРФ, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, депутат законодательного собрания края Алексей Козицкий, выдвинутый "Справедливой Россией", депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

Все избирательные участки, которые открывали в воскресенье для голосования на выборах губернатора Приморья, завершили работу в 20.00 местного времени (13.00 мск). Члены избиркома начали подсчет голосов, уже известны первые результаты. Врио главы Приморья Тарасенко лидирует на выборах губернатора края с 61,52% голосов после обработки 8,84% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в Центризбиркоме РФ.

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