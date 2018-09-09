Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов: самый молодой губернатор в стране

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен — РИА Новости. Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа 9 сентября большинством голосов выбрало главой региона 30-летнего Дмитрия Артюхова, таким образом, самый молодой руководитель субъекта РФ избавился от приставки "врио".

Дмитрий Андреевич Артюхов родился 17 февраля 1988 года. Детство и ранние школьные годы провел в Новом Уренгое, где в то время его отец, будущий вице-спикер Тюменской областной думы Андрей Артюхов, руководил местным филиалом Тюменского государственного нефтегазового университета.

Трудовая карьера Дмитрия Артюхова началась в 2006 году, когда он начал работать в Западно-Сибирском коммерческом банке. Годом ранее он поступил в Тюменский государственный университет, окончив с отличием бакалавриат по специальности "экономика" через 4 года и продолжив обучение в магистратуре вуза.

С места — в карьер

Началом политической карьеры Артюхова можно считать возвращение в Ямало-Ненецкий автономный округ после окончания бакалавриата в 2010 году. В возрасте 22 лет он вошел в число сотрудников аппарата губернатора Дмитрия Кобылкина, сначала став помощником его первого заместителя, а через год — помощником самого главы региона.

На этой должности в числе прочего он занимался вопросами, связанными с экономикой и инвестициями. Неудивительно, что в 2016 году Кобылкин назначил Артюхова своим заместителем, который призван контролировать эти направления в правительстве Ямала.

Местный политолог Кирилл Истомин в беседе с РИА Новости охарактеризовал молодого управленца как эффективного куратора экономики. По его словам, Кобылкин неоднократно упоминал заслуги Артюхова в запуске ключевых ямальских проектов — Северного широтного хода, концессии по модернизации аэропорта Нового Уренгоя, заключенной с компанией Виктора Вексельберга.

Кроме того, за несколько месяцев до своего назначения на должность врио губернатора Артюхов инициировал разработку стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Документ, как заявлял он, будет формироваться вместе с депутатским корпусом законодательного собрания ЯНАО.

Доверие президента

В конце мая 2018 года президент России Владимир Путин назначил 30-летнего Дмитрия Артюхова временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Самый молодой действующий руководитель субъекта РФ поблагодарил главу государства за оказанное высокое доверие и пообещал "вести регион вперед".

Следующая рабочая встреча Путина и Артюхова состоялась через три месяца, 21 августа. В числе проектов, которые они обсуждали, был намеченный на зиму старт строительства железнодорожного Северного широтного хода, стоимость которого оценивается более чем в 230 миллиардов рублей.

В рамках СШХ по концессии будет построено более 350 километров железнодорожного пути, мосты через реки Обь и Надым. Реализация проекта, имеющего стратегическую значимость для Арктики, свяжет между собой крупные месторождения, а также населенные пункты, что положительно скажется на развитии региона. Прежний губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин называл движущей силой Северного широтного хода именно поддержку проекта со стороны Путина.

Молодость — не порок

Характерной чертой нового руководителя Ямала считается его возраст. Тем не менее еще в мае, когда стало известно о назначении Артюхова временно исполняющим обязанности руководителя региона, ряд крупных политиков из Уральского федерального округа признавал, что молодость губернатора стоит рассматривать в связке с опытом, который он накопил на прежних должностях в окружном правительстве.

"Это тот случай, когда молодость — не порок. Есть база, а опыт придет через практику", — комментировал РИА Новости "повышение" Артюхова первый зампредседателя заксобрания ЯНАО Виктор Казарин. Он подчеркивал, что Артюхов хорошо знает Ямал, имеет комплексное видение ситуации в округе, при этом, несмотря на молодой возраст, не проявляет неконструктивных амбиций, не игнорирует мнения профессиональных экспертов и хорошо ориентируется в самых сложных вопросах.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов в свою очередь заявлял, что возраст не помешает Артюхову возглавлять автономный округ, потому что он прошел серьезную школу, которую ему дал предыдущий губернатор.

Сам же глава арктического региона в интервью РИА Новости отмечал, что возраст быстро проходит, однако добавлял: этот аспект вызывает определенное внимание у общественности, благодаря которому больше людей за пределами Ямала могут узнать, чем живет автономный округ. "Возраст — это вторично, нужно заниматься своей ежедневной текущей работой, выполнять те задачи, которые ставит глава государства перед нами", — заявлял Артюхов.