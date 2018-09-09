Избирательная система была готова к провокациям, заявила Памфилова

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Избирательная система РФ была готова к возможным провокациям в день голосования 9 сентября, научилась оперативно реагировать на фейковые нарушения, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Мы знали, что провокаторы будут… Это стало сопровождающим элементов нашей жизни. Но мы научились оперативно реагировать ", — сказала Памфилова, комментируя сообщения из регионов о фейковых листовках, где предупреждают об административной ответственности за неявку на выборы.

Она рассказала, что в ЦИК проступило сообщение, что 6 сентября в Смоленске появились листовки от имени избиркома Смоленской области с информацией об административной ответственности за неявку на выборы.

Глава избирательной комиссии региона Олеся Жукова подтвердила этот факт по видеосвязи с ЦИК и сообщила, комиссия оперативно отреагировала на этот фейк. "Такой факт имел место быть. Это случилось только на территории города Смоленска… Я оперативно связалась с руководством МВД… Утром 8 данных листовок не было уже", — сказала Жукова.

В свою очередь Памфилова подчеркнула, что "если возникает провокационная информация, надо быстро решать на месте".