Памфилова призвала россиян пойти на выборы

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова призвала россиян не лениться, а приходить на выборы в своих регионах, чтобы потом спрашивать с тех, кого они выбрали.
"Надеюсь, что все коллеги в регионах успешно проведут эту кампанию. Я хочу воспользоваться своим правом и пригласить наших граждан — приходите на выборы",- сказала она на заседании ЦИК.
По словам Памфиловой, если гражданам не все равно, кто придёт в законодательное собрание, на пост руководителя, что будет дальше в регионе, то надо приходить на участки.
"Приходите, смотрите, выбор есть, голосуйте, а потом после выборов спрашивайте с тех, кого вы выбираете. Тогда в полной мере любой гражданин может сказать — и я несу ответственность за то, что происходит в моем посёлке, но я имею право требовать, потому что я свою волю выразил. А те, кому лень — пеняйте на себя",- добавила глава ЦИК.
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