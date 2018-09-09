Памфилова призвала россиян пойти на выборы

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова призвала россиян не лениться, а приходить на выборы в своих регионах, чтобы потом спрашивать с тех, кого они выбрали.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня.

"Надеюсь, что все коллеги в регионах успешно проведут эту кампанию. Я хочу воспользоваться своим правом и пригласить наших граждан — приходите на выборы",- сказала она на заседании ЦИК.

По словам Памфиловой, если гражданам не все равно, кто придёт в законодательное собрание, на пост руководителя, что будет дальше в регионе, то надо приходить на участки.

"Приходите, смотрите, выбор есть, голосуйте, а потом после выборов спрашивайте с тех, кого вы выбираете. Тогда в полной мере любой гражданин может сказать — и я несу ответственность за то, что происходит в моем посёлке, но я имею право требовать, потому что я свою волю выразил. А те, кому лень — пеняйте на себя",- добавила глава ЦИК.

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