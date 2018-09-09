ЦИК отследит задержки ввода данных по выборам, заявила Памфилова

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия будет отслеживать любую попытку задержки ввода данных по выборам территориальными комиссиями и принимать при необходимости соответствующие меры, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Сегодня в некоторых регионах, тут надо просто учесть, будет проходить несколько совмещённых выборов.. Бывает три (бюллетеня), а ещё больше бывает. Конечно, это надо учитывать, это увеличивает нагрузку и на членов участковых территориальных избирательных комиссий. Тем не менее, мы будем отслеживать любую задержку ввода данных ГАС "Выборы" и размещение в сети интернет протоколов участковых комиссий. Мы готовы при необходимости принять соответствующие меры и будем их принимать", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в воскресенье.

Она также отметила, что есть избирательные комиссии-передовики, которые максимально быстро вводят данные, а есть и отстающие.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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