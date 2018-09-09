В ЦИК пообещали быстро реагировать на сообщения о нарушениях на выборах

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Избирательные комиссии в ходе проведения выборов в воскресенье будут оперативно и открыто реагировать на сообщения о возможных нарушениях, а виновные будут наказаны, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Если кое-кто кое-где попытается что-то перемудрить, я полагаю и надеюсь, что члены комиссии от разных партий… и наблюдатели, и СМИ вовремя и быстро среагируют. И мы оперативно примем все меры, и в течение дня, пока к нам будут поступать те или иные сообщения о возможных нарушениях, мы тут же будем реагировать — точно так же открыто, прозрачно, быстро, ничего не пряча", — сказала Памфилова.

"Нарушения, если они будут совершены, будем на них реагировать и наказывать виновных", — добавила глава комиссии.

Она отметила, что комиссия добивается максимально открытых и честных выборов. "И я уверена, что подавляющее большинство комиссий именно так их и проведет", — заключила Памфилова.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.