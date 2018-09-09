Врио губернатора Воронежской области проголосовал на выборах главы региона

ВОРОНЕЖ, 9 сен — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев проголосовал на выборах главы региона сразу после открытия избирательного участка, сообщает облправительство.

Губернатор Воронежской области избирается на 5 лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. На пост главы региона претендуют шесть кандидатов: кроме Гусева от "Единой России", это Николай Воронин от КПРФ, Аркадий Минаков от "Родины", Игорь Перевезенцев от "Партии роста", Виталий Климов от "Справедливой России" и Олег Бурцев от ЛДПР.

По данным облправителтства, врио главы региона с супругой Валентиной Гусевой прибыл на свой избирательный участок сразу после его открытия.

"Все 30 лет, которые мы живем на территории области, на выборы ходим вот так, к восьми часам, и эта привычка повелась еще со студенческих лет. Нас тогда никто не заставлял, как сейчас представляют, мы сами шли голосовать, и всегда это было рано утром", — сказал Гусев.

Всего на территории региона работают 1739 избирательных участков (454 — в Воронеже), из них 209 оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), на 207 установлено видеонаблюдение. По данным на 1 июля 2018 года, численность избирателей в Воронежской области составила 1 859 725 человек.

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