Цивилев проголосовал на досрочных выборах губернатора Кузбасса

Единый день голосования в 2018 году (51)

КЕМЕРОВО, 9 сен — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев уже принял участие в досрочных выборах главы региона, сообщили журналистам в пресс-центре, организованном на площадке всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов".

"Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал в гимназии №1, которая находится в Центральном районе Кемерово", — сообщили в пресс-центре.

По его данным, сейчас Цивилев проводит селекторное совещание с главами городов и районов по поводу создания комфортных условий на избирательных участках. Голосование проходит на 1653 стационарных участках и 20 временных, которые открыты в больницах, санатории и СИЗО. В списках избирателей числится более 2 миллионов жителей Кузбасса.

Цивилев прибыл в Кемеровскую область в начале марта на должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. С 1 апреля назначен врио главы региона после досрочной отставки Амана Тулеева, руководившего Кузбассом более 20 лет.

На пост губернатора Кемеровской области претендуют шесть кандидатов: секретарь кемеровского областного комитета КПРФ Владимир Карпов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко ("Партия Роста"), председатель совета регионального отделения "Справедливой России", депутат горсовета Новокузнецка Татьяна Протас, депутат Кемеровского городского совета Юрий Скворцов ("Патриоты России"), член Совета народных депутатов Кемеровской области Игорь Украинцев (ЛДПР) и врио губернатора Сергей Цивилев ("Единая Россия").

Всего в единый день голосования в регионе проходит 45 различных избирательных кампаний, будет распределено более 400 депутатских мандатов, включая новый состав областного совета, а также предстоит избрать мэра Новокузнецка.

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