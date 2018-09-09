Явка избирателей в Якутии к полудню составила 18,81%

Единый день голосования в 2018 году (51)

ЯКУТСК, 9 сен – РИА Новости. К полудню в Якутии проголосовали 117 438 избирателей, что составляет 18,81%, сообщили в региональном центризбиркоме.

В единый день голосования в республике проходят многоуровневые выборы — досрочные выборы главы Якутии, народных депутатов республики шестого созыва и 101 избирательная кампания муниципального уровня, в том числе выборы мэра города Якутска и Якутской городской думы.

Всего по данным избирательной комиссии, в республике проживает 624 210 голосующих.

"По данным ЦИК Республики Саха (Якутия), из общего количества избирателей на 12.00 часов дня проголосовали 117 438 избирателя, что составляет 18,81%", — отметили в ЦИК.

Председатель ЦИК Якутии Иван Андросов отметил, что в сравнении с мартовскими выборами явка по республике ниже на 10%. В числе лидеров по явке — Оленекский район (58%), Анабарский район (48%), Верхневилюйский район (41%) и Таттинский район (32%).

В Якутске на избирательные участки пришли 222 572 человек, это более 11%.