В Москве пройдут выборы мэра

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Единый день голосования пройдет в России 9 сентября, в это воскресенье москвичи пойдут на избирательные участки, чтобы выбрать мэра столицы.
На должность градоначальника Москвы претендует пять кандидатов: действующий мэр, самовыдвиженец Сергей Собянин, кандидат от "Справедливой России", глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, депутат Госдумы Михаил Дегтярев, который идет на выборы от ЛДПР, кандидат от КПРФ, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин и экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин, выдвинувшийся от партии "Союз горожан".
Регистрация кандидатов
Изначально на регистрацию кандидатами в мэры подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры.
Кандидатам от партий для завершения регистрации на участие в выборах необходимо было пройти муниципальный фильтр — собрать подписи не менее 110 депутатов местного самоуправления, а самовыдвиженцам помимо этого необходимо было предоставить более 36 тысяч подписей избирателей.
Мосгоризбирком завершил регистрацию 12 июля, по итогам муниципальный фильтр смогли преодолеть пять претендентов, остальным было отказано в регистрации.
Нововведения
Так, Мосгоризбирком утвердил перечень из 209 загородных избирательных участков, которые организуют в Подмосковье, Калужской, Тульской и Владимирской областях.
Новинкой также является внедрение системы "Мобильный избиратель", которая подразумевает возможность избирателей голосовать по месту фактического нахождения, а не регистрации. Кроме того, время голосования на участках будет продлено с 20.00 до 22.00 мск.
Муниципальные выборы
Всего Мосгоризбирком зарегистрировал более 700 кандидатов в депутаты местного самоуправления.
День голосования
Также решением столичного избиркома семь участковых избирательных комиссий в Москве начнут свою работу на два часа раньше, в 06.00, для удобства голосования сотрудников Росгвардии, задействованных в охране общественного порядка во время празднования Дня города 9 сентября.
В июне решением Мосгоризбиркома были распределены средства, выделенные комиссии на организацию выборов мэра Москвы — всего из бюджета было выделено 572 481 600 рублей. Из этих денег 534 989 528 рублей направлены в избирательные комиссии, а 37 492 072 рублей — в Мосгоризбирком.
С образованием "дачных" избирательных участков желание проголосовать на них выразили более 100 тысяч избирателей, при этом примерно треть из них не имеют пешей доступности до выбранных ими участков. Для таких избирателей организованы свыше 200 автобусов, при этом транспорт также будет выделен из автопарков ГБУ "Жилищник" и "Мосводоканал".
В свою очередь, как отметили в избиркоме, внутри Москвы к удобным участкам перекрепились более 110 тысяч избирателей.
Наблюдение
При этом, по информации Мосгоризбиркома, на 95% избирательных участков столицы установят средства видеонаблюдения, за исключением участков, расположенных в больницах и следственных изоляторах.
Кроме того, свыше 400 камер видеонаблюдения установили в модульных сооружениях на загородных избирательных участках.
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы Алексей Венедиктов также сообщил, что штаб будет вести параллельный подсчет результатов выборов Мэра Москвы, получая копии итоговых протоколов избирательных комиссий напрямую от общественных наблюдателей.
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