В Москве пройдут выборы мэра

Единый день голосования в 2018 году (25)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Единый день голосования пройдет в России 9 сентября, в это воскресенье москвичи пойдут на избирательные участки, чтобы выбрать мэра столицы.

На должность градоначальника Москвы претендует пять кандидатов: действующий мэр, самовыдвиженец Сергей Собянин, кандидат от "Справедливой России", глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, депутат Госдумы Михаил Дегтярев, который идет на выборы от ЛДПР, кандидат от КПРФ, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин и экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин, выдвинувшийся от партии "Союз горожан".

Регистрация кандидатов

Изначально на регистрацию кандидатами в мэры подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры.

Кандидатам от партий для завершения регистрации на участие в выборах необходимо было пройти муниципальный фильтр — собрать подписи не менее 110 депутатов местного самоуправления, а самовыдвиженцам помимо этого необходимо было предоставить более 36 тысяч подписей избирателей.

Мосгоризбирком завершил регистрацию 12 июля, по итогам муниципальный фильтр смогли преодолеть пять претендентов, остальным было отказано в регистрации.

Нововведения

Среди нововведений предстоящих выборов — открытие так называемых "дачных" избирательных участков, находящихся за пределами столицы.

Так, Мосгоризбирком утвердил перечень из 209 загородных избирательных участков, которые организуют в Подмосковье, Калужской, Тульской и Владимирской областях.

Новинкой также является внедрение системы "Мобильный избиратель", которая подразумевает возможность избирателей голосовать по месту фактического нахождения, а не регистрации. Кроме того, время голосования на участках будет продлено с 20.00 до 22.00‬ мск.

Муниципальные выборы

Помимо выборов столичного мэра, 9 сентября в Новой Москве в 13 поселениях состоятся выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. Так, депутатов в советы выберут в поселениях Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Киевский, Кокошино, Марушинское, Московский, "Мосрентген", Новофедоровское, Первомайское, Сосенское, Филимонковское, а также городской округ Щербинка.

Всего Мосгоризбирком зарегистрировал более 700 кандидатов в депутаты местного самоуправления.

День голосования

В день голосования на выборах мэра столицы будут работать 128 территориальных избирательных комиссий (ТИК) и 3808 избирательных участков, при этом 175 из них организованы в местах временного пребывания, например, СИЗО и больницах, а 209 — за пределами Москвы.

Также решением столичного избиркома семь участковых избирательных комиссий в Москве начнут свою работу на два часа раньше, в 06.00, для удобства голосования сотрудников Росгвардии, задействованных в охране общественного порядка во время празднования Дня города 9 сентября.

В июне решением Мосгоризбиркома были распределены средства, выделенные комиссии на организацию выборов мэра Москвы — всего из бюджета было выделено 572 481 600 рублей. Из этих денег 534 989 528 рублей направлены в избирательные комиссии, а 37 492 072 рублей — в Мосгоризбирком.

Кроме того, по данным столичного избиркома, 1554 избирательных участков города оборудовали комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), а 2264 УИК используют QR-коды.

С образованием "дачных" избирательных участков желание проголосовать на них выразили более 100 тысяч избирателей, при этом примерно треть из них не имеют пешей доступности до выбранных ими участков. Для таких избирателей организованы свыше 200 автобусов, при этом транспорт также будет выделен из автопарков ГБУ "Жилищник" и "Мосводоканал".

В свою очередь, как отметили в избиркоме, внутри Москвы к удобным участкам перекрепились более 110 тысяч избирателей.

Наблюдение

Для работы на всех избирательных участках в ходе выборов мэра Москвы, включая "дачные", будут задействованы более четырех тысяч наблюдателей Общественной палаты столицы. При этом из всех наблюдателей, записавшихся в корпус, 50% имеют опыт работы на президентской кампании.

При этом, по информации Мосгоризбиркома, на 95% избирательных участков столицы установят средства видеонаблюдения, за исключением участков, расположенных в больницах и следственных изоляторах.

Кроме того, свыше 400 камер видеонаблюдения установили в модульных сооружениях на загородных избирательных участках.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы Алексей Венедиктов также сообщил, что штаб будет вести параллельный подсчет результатов выборов Мэра Москвы, получая копии итоговых протоколов избирательных комиссий напрямую от общественных наблюдателей.